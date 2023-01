Mann dømt for overgrep mot sovende kvinne

Mannen og noen kamerater var på utested hvor de møtte to kvinner. Kvinnene ble med hjem til hytta der festen fortsatte. En av kvinnene fikk etter hvert låne et rom hvor hun kunne sove over til neste dag, skriver Fædrelandsvennen.

Kvinnen våknet av at noen tok på henne, og konfronterte mannen. Han erkjente straffskyld da Agder tingrett behandlet saken.

Retten fant at tiltalte, en mann i 30-årene, begikk en seksuell handling mot kvinnen mens hun sov og dermed ikke var i stand til å motsette seg handlingen. Han er også dømt til å betale 120.000 kroner i oppreisning.

