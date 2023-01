– Sent i går kveld pågrep Oslo politidistrikt en mann i 30-årene for skyting inne i et gatekjøkken i Nydalen i Oslo mandag kveld, skriver Oslo-politiet i en pressemelding.

30-åringen ble pågrepet i Moss fredag kveld bekrefter mannens advokat Vidar Lind Iversen.

Vedkommende er siktet for drapsforsøk og fremstilles for fengsling lørdag ettermiddag.

– Min klient nekter straffskyld i saken, sier Iversen til NTB.

NTB har forsøkt å kontakte politiadvokat Christian Hatlo som ikke er tilgjengelig.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen