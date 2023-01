Høyre er lunkne til å redde ACB-klinikken

– Det er en farlig vei å gå om Stortinget skal påta seg ansvaret for et godt og trygt fødetilbud. Det ansvaret må ligge hos helseforetaket, sier Høyre-politiker Tone W. Trøen til Dagbladet.

Høyre er så langt eneste parti som har uttalt at de er lunkne til å redde ABC-klinikken via Stortinget

– Høyre har forståelse for at helseforetakene står i tøffe prioriteringer nå. Det er deres oppgave å sikre faglig forsvarlige tjenester, når sykehusbudsjettene er stramme og bemanningsutfordringene store, sier Trøen videre.

[ ABC - så lett som bare det å legge ned ]

Reaksjonene har vært mange fra både politikere og fagfolk etter at det ble kjent at det går mot slutten for ABC-klinikken på Ullevål sykehus.

ABC-klinikken på Ullevål sykehus har spesialkompetanse på naturlige fødsler og har vært i drift i 25 år. OUS har tidligere opplyst at de står overfor store kutt i tiden som kommer. Enhetens ansatte ble informert om avgjørelsen mandag morgen.

Etter 4. mars i år blir det ikke lenger mulig å føde på ABC-klinikken.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) uttalte på mandag at det viktigste er at det er et trygt og sikkert føde- og barseltilbud i Oslo.

[ Fødetilbudet ABC-klinikken i Oslo legges ned: – En tragedie ]

– Det skal Oslo universitetssykehus (OUS) selvfølgelig fortsatt ha. Samtidig er OUS rammet av den samme personellmangelen som i resten av landet, noe som gjør at de må tilpasse tilbudet til det de har av tilgjengelig personell, uttalte Kjerkol på mandag.

Antall fødsler i Oslo har gått ned med 1.100 fra 2021 til 2022.

