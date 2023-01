Polititjenesteperson mistenkt etter skytingen i Kristiansand

– Kripos har gjennomført åstedsundersøkelse, og Spesialenheten gjennomfører avhør av tjenestepersoner i politiet. Én tjenesteperson har status som mistenkt i saken. Det arbeides med å kartlegge øvrige vitner til hendelsen, opplyser Spesialenheten for politisaker i en pressemelding lørdag kveld.

Etterforskningen så langt viser at en person ble observert med våpen og det oppsto en situasjon som medførte at politiet avfyrte skudd. Det er gjort beslag av våpen, opplyser de videre.

– Personen som ble skutt, er fortsatt til behandling ved sykehus. Han er ikke livstruende skadd. Fornærmedes helsetilstand medfører imidlertid at han ikke kan avhøres på nåværende tidspunkt, kommer det fram i pressemeldingen.

Det var fredag kveld at en person med våpen ble skutt i beinet av politiet etter en truende situasjon i Kristiansand sentrum. Politiet besluttet lørdag at de skal pågripe mannen som ble skutt. Oppdragsleder Geir Iversen i Agder politidistrikt uttalte, i forbindelse med avgjørelsen om å pågripe personen, at vedkommende er en mann i 30-årene. Han ville ikke si om mannen er kjent for politiet fra tidligere. Politiet kunne ikke opplyse hva mannen formelt er siktet for.





