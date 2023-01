NRK og Nettavisen: Arvid Sjødin trekker seg som Viggo Kristiansens forsvarer

Saken oppdateres

Gulstad skal fortsette som advokat sammen med Brynjar Meling, skriver kanalen. Ifølge Nettavisen skal Kristiansen ha blitt orientert torsdag om at Sjødin trekker seg.

– Mitt inntrykk er at Sjødin er godt over pensjonsalderen og Gulstad har gjort en god jobb – det er samme advokatfirma. Så det virker ikke så dramatisk som det kanskje i utgangspunktet høres ut som, sier journalist og forfatter Bjørn Olav Jahr til Dagsavisen kort tid etter at nyheten ble kjent fredag formiddag.

Jahr, som også er spaltist i Dagsavisen, har fulgt saken mot Viggo Kristiansen tett. Han står blant annet bak boka «Drapene i Baneheia» som kom ut i 2017.

På spørsmål om det har noen betydning at Sjødin nå trekker seg, sier Jahr at han ikke tror det.

– Nå er det erstatning det handler om. Jeg vil tro at staten kommer til å komme med et tilbud, så man vurdere hvor godt det er og ikke. Jeg tenker at en dyktig advokat skal klare å håndtere det.

Sjødin har tidligere anslått at Kristiansen kan kreve mer enn 30 millioner kroner i erstatning. Sjødin, som i mange år har vært Kristiansens forsvarer, har tidligere sagt at han mener hans klient kan være utsatt for det verste justismordet i norsk rettshistorie.

– Hvilke betydning har Sjødin hatt i denne saken?

– Sjødin har hatt en stor betydning. Han har vært inne i saken siden 2010, og har vel hatt hovedansvar siden 2012. Det at han har stått så lenge i det har vært svært viktig. Både jobben han har gjort og de frivillige han har sluppet fram. Og også den støtten han har gitt familien tror jeg har vært viktig. At de har følt seg i en trygg havn, sier Jahr.

[ Ny spaltist i Dagsavisen: – Hvis folk bare kan prate med meg om Birgitte eller Baneheia, har det gått for langt ]

[ Bjørn Olav Jahr om Viggo Kristiansen: – En forbausende normal fyr ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen