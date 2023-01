Hendelsene skjedde på Østlandet i januar 2021, ifølge kjennelsen. Det er to fornærmede i saken, et barn under 14 år og et barn mellom 14 og 16 år.

Mannen erkjente ikke straffskyld under rettssaken.

Han dømmes også til å betale de fornærmede henholdsvis 90.000 kroner og 275.000 kroner i oppreisningserstatning.

