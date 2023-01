– Energiøkonomisering nå er et Kinderegg, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL – Norske Boligbyggelags Landsforening.

– Nå har vi muligheten til å gjøre husholdningene mindre sårbare for høye strømpriser. I tillegg kan vi bidra til å løse klimakrisen, naturkrisen, energikrisen og også sikre arbeidsplasser, istemmer MDGs Lan Marie Berg.

– Med dagens strømsituasjon er det et godt tidspunkt for et nasjonalt løft for energieffektivisering og lokal energiproduksjon, mener Nina Solli, administrerende direktør i BNL – Byggenæringens Landsforening.

– Det vil være klokt å utnytte ledig arbeidskraft i bygg og anlegg til energiøkonomisering i eksisterende boliger, sier Bård Folke Fredriksen i NBBL. (Foto: Nadia Frantsen)

– Oppsigelser og permitteringer

Arbeidsplasser har allerede gått tapt som følge av den store nedgangen i nyboligsalget i fjor, ifølge Boligprodusentenes Forening.

– Mange prosjekter er lagt på is eller kansellert, og vi ser dessverre oppsigelser og permitteringer i bransjen, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim i en pressemelding.

Til sammen ble det solgt 19.371 nye boliger i fjor, hele 26 prosent færre enn i 2021. Ikke siden finanskrisen er det solgt færre boliger i løpet av ett år.

Mange negative faktorer påvirket markedet negativt i fjor, konstaterer Hiim:

Økte byggekostnader, høyere rente, inflasjon, redusert kjøpekraft, høye energipriser, krigen i Ukraina og ettervirkninger av koronapandemien.

– I tillegg har langdryge plan- og byggesaksprosesser i kommunene økt byggekostnadene og bremset mange prosjekter, sier Hiim.

Boligprodusentenes Forening ser ikke for seg noen umiddelbar bedring.

– Det historisk svake salget i 2022 gjør at tiden fremover blir krevende. Bedriftene må kutte kostnader og tilpasse seg et strammere marked, sier Hiim.

For å sikre «nødvendig boligforsyning» ber han om at Norges Bank ikke setter opp renta, at kommunene forenkler saksbehandlingen i plan- og byggesaker og at Husbanken brukes aktivt til å sikre nok boligbygging.

– Situasjonen er alvorlig i byggenæringen, bekrefter Nina Solli i BNL.

– Boligsalget har gått ned de siste 18 månedene og hyttemarkedet er nesten borte. Én av fire bedrifter planlegger å permittere før påske.

– Vi er redde for å miste fagfolka våre som er kritiske når Norge skal bygge klimaløsninger, bærekraftige bygg samt vei og bane.

Illustrasjonsfoto På landsbasis gikk salget av nye boliger ned med 26 prosent i fjor, sammenlignet med året før. I Oslo og Akershus sank salget med hele 35 prosent, ifølge Boligprodusentenes Forening. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

[ – Vi gjør ikke det vi kan for å hjelpe oss å spare strøm ]

3 milliarder kroner

– Det er viktig å holde koken i byggingen av nye boliger, understreker Bård Folke Fredriksen i NBBL.

– Samtidig vet vi at det blir ledighet i bygg og anlegg denne våren, fordi flere nyboligprosjekter er utsatt og flere andre vil settes på vent.

– Men så er det jo også sånn at 99 prosent av boligene er bygget allerede, og at det er stort behov for å oppgradere eksisterende boliger, ikke minst når det gjelder energiøkonomisering. Derfor vil det være flott om ledig arbeidskraft kan brukes til dette, mener Fredriksen.

– Det kan sikre sysselsetting, lavere strømkostnader for husholdningene, spare miljøet og gi en rask bedring av kraftbalansen.

For å få realisert dette, mener MDG det bør brukes 3 milliarder kroner til enøktiltak, noe partiet allerede foreslo i sitt alternative statsbudsjett.

– Selv om det finnes støtteordninger, er det fortsatt dyrt for mange å gjennomføre enøktiltak slik som å etterisolere, bytte vinduer og dører og montere solceller, sier Lan Marie Berg.

– Derfor mener vi at Enovas satser for ulike enøktiltak bør bli høyere, og også at Husbanken skal kunne gi rentefri lån til energisparetiltak og solceller.

Folk med lav inntekt bør dessuten kunne søke om så høye tilskudd fra Husbanken til slike tiltak, at mesteparten av investeringen dekkes, mener MDG.

– De som har tømt sparekontoen sin, blant annet på grunn av høye strømpriser, bør også få mulighet til å gjennomføre tiltak for å spare energi, mener Berg.

– Nå er det viktig at staten, fylkeskommunene og kommunene opprettholder aktiviteten i byggenæringen, understreker Nina Solli i BNL.

– MDGs forslag resonnerer godt med de innspillene vi tidligere har fremmet til myndighetene om økt økonomisk støtte og rådgivning, sier Solli.

– Nå håper vi på bred politisk oppslutning om et nasjonalt løft for energieffektivisering og lokalenergiproduksjon.

– Nå er det viktig at staten, fylkeskommunene og kommunene opprettholder aktiviteten i byggenæringen, understreker administrerende direktør Nina Solli i BNL – Byggenæringens Landsforening. (Foto: Moment Studio)

[ Rekordstor interesse for strømsparing ]

[ Mener Kjerkol bør gå av ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen