Mann mistenkt for drap på savnet norsk student i Sør-Afrika

– Vi mener det er sannsynlighetsovervekt for at Østbø ble utsatt for noe kriminelt, sier politiadvokat Anette Berger i Kripos til Stavanger Aftenblad.

Hun sier at en navngitt mann nå er mistenkt for å ha drept 20 år gamle Marie Sæther Østbø fra Stavanger.

Det lokale politiet har holdt det som mest sannsynlig at kvinnen druknet, men etter at Berger og to etterforskere fra Kripos i november i fjor reiste til Sedgefield og gjennomførte avhør, er hypotesen om at det har skjedd noe kriminelt styrket.

– Informasjon som kom fram i avhørene, styrker mistanken mot en person. Han har status som mistenkt i saken. Mistenkte er en sørafrikansk mann som oppholdt seg i Sedgefield da Østbø forsvant. Han var en løsarbeider som i april 2018 hadde strøjobber i området, sier Berger.

Denne mannen døde i en trafikkulykke en stund etter at Østbø forsvant. Før dette var han i politiets søkelys i forbindelse med forsvinningen, men han ble ikke funnet før han døde.

Berger vil ikke si hva som styrker hypotesen om at Østbø ble drept. Hun understreker samtidig i en pressemelding at andre hypoteser enn at Østbø ble utsatt for en straffbar handling ikke er avkreftet.

– Det kan etter politiets mening også fortsatt være andre grunner til at hun forsvant, sier Berger.

Østbø er fremdeles ikke funnet. Det gjenstår etterforskningsskritt som lokalt politi i Sør-Afrika skal gjennomføre for å forsøke å finne ut hva som skjedde med Østbø.