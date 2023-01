Høyre sier de har svekket tillit til Mehl som justisminister

– Vår tillit til Emilie Enger Mehl som justisminister er svekket. Denne saken vitner om en statsråd som ikke forstår alvoret av situasjonen, sier Høyres Sveinung Stensland til Dagbladet.

Både Høyre og Frp har gjentatte ganger stilt Mehl skriftlig spørsmål, uten at de mener å ha fått et tydelig svar.

– Det er ikke valgfritt for statsråder å svare Stortinget, sier Stensland, som viser til at Mehl har oppgitt sikkerhetshensyn som årsak til at hun ikke kan gå i detalj på hvilke apper hun har på telefonen eller ikke.

– Det er viktig at Stortinget kan ha tillit til at når Norges justisminister unnlater å dele relevant informasjon av sikkerhetshensyn, så er det faktisk av sikkerhetshensyn og ikke bekvemmelighetshensyn. Slike unnamanøvre svekker hennes troverdighet, sier Stensland.

Mehl har ikke besvart avisens henvendelser.

