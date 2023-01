Lysbakken: – Våpenforsendelser er nødvendig for å stanse Russland

– SV støtter norske våpenforsendelser til Ukraina, fordi tilførsel av våpen utenfra er nødvendig for å stanse den russiske invasjonen og unngå at krigen ender med en løsning på Putins premisser, sier Lysbakken i en kommentar sendt til NTB.

Han påpeker at det er regjeringen som tar stilling til hvilke konkrete våpensystemer Norge bidrar med.

– SV har derfor så langt ikke gjort en egen vurdering av en beslutning om stridsvogner, men SVs ja til våpenstøtte står fast. Standpunktet er betinget av at våpnene er relevante for den ukrainske forsvarskrigen og at norsk beredskap ikke svekkes i utilbørlig grad. Vi forutsetter at regjeringen vurderer dette nøye, sier den avtroppende SV-lederen.

