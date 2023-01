LO vil ha regjeringen på banen i årets lønnsoppgjør

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at man i utgangspunktet kun skal forhandle om lønnstillegg. Likevel kan det bli det vanskeligste på mange år, skriver Klassekampen.

Fjorårets prisvekst på 5,8 prosent betyr at de fleste arbeidstakerne i Norge har opplevd en reallønnsnedgang man må tilbake til 80-tallet for å finne maken til.

– Jeg tror regjeringen må på banen på et tidspunkt, sier leder Christopher Beckham i Handel og Kontor til avisen.

Han sitter i LOs inntektspolitiske utvalg, som forbereder lønnsoppgjøret og utarbeider forslag til hvilke krav som skal ligge til grunn for oppgjøret.

Jan Olav Andersen, leder i El og IT Forbundet og som også sitter i utvalget, sier det er ekstremt vanskelig for LO å gå inn i et oppgjør uten å minst ha som ambisjon å opprettholde kjøpekraft.

– Det kan oppnås på flere måter, både med lønnsvekst og med tiltak som bidrar til lavere prisvekst. Om myndighetene kan gjøre noe, enten det er rente, strøm eller annet som demper prisveksten, vil det kunne gjøre det enklere, sier Jan Olav Andersen, leder i El og IT Forbundet.

[ LO-lederen: − NHO må ikke framstille det som om det er så synd på dem og at regjeringa er så fæle med dem og slemme med dem ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Høyres nye helseplan: – Vi er på vårt mest sårbare når vi går inn i og ut av livet ]