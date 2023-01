Barselopprøret og Femihelse varsler demonstrasjon mot nedleggelse av ABC-klinikken

– Nå må politikerne forplikte seg til å ruste opp omsorgen og basere seg på forskningen som viser hva kvinnene ønsker og trenger, Helene Svabø og Sigrun Stenseth fra Femihelse.

Demonstrasjonen arrangeres av Femihelse og Barselopprøret.

Demonstrasjonen kommer etter at etter at det ble kjent at ABC-klinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS) skal legges ned. klinikken har spesialkompetanse på naturlige fødsler og har vært i drift i 25 år. Begrunnelsen er at OUS skal spare penger.

