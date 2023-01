Venstre krever flere svar om militær støtte til Ukraina

Sist fredag sendte Melby et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) om saken. Spørsmålet er ennå ikke besvart.

Melby viser til at Storbritannia, Nederland, Danmark, Slovakia, Estland, Latvia, Litauen, Polen og Tsjekkia har etablert det de kaller «Tallinn-løftet» (the Tallinn Pledge) der de forplikter seg til å kollektivt levere «en enestående mengde donasjoner» – inkludert stridsvogner, tungt artilleri, luftforsvarssystemer og ammunisjon – til Ukraina.

– Var Norge invitert til å delta, og i så tilfelle, hva var vurderingene som lå til grunn for at regjeringen ikke ønsket å delta, spør Melby.

[ Ukrainske flyktninger får forlenget oppholdstillatelse i Norge ]

Bør søke samarbeid

Til NTB sier Melby at hun mener Norge alltid skal søke forpliktende internasjonalt samarbeid om store og kompliserte spørsmål.

– Jeg registrerer at flertallet av våre nærmeste samarbeidspartnere og allierte har bidratt, sier hun.

– Det er regjeringen som må ta beslutningen om hvilke internasjonale samarbeid Norge skal delta i, men det hadde vært interessant å vite hvilke vurderinger som ligger bak et eventuelt avslag om å delta i «the Tallinn Pledge» – hvis det i hele tatt er slik at Norge ble invitert til å være med.

Venstre har lenge tatt til orde for å donere tyngre våpen til Ukraina, som NASAMS-luftvern. Venstre er også det første partiet på Stortinget som har tatt til orde for å sende egne stridsvogner til ukrainerne.

[ Rødt-veteran mener det er tankeløst å snakke om splittelse i partiet ]

– Pådriver

I Europa har det den siste tiden vært strid om tyskproduserte Leopard-stridsvogner skal sendes til Ukraina. Tirsdag ba Polen formelt Tyskland om å gi grønt lys for å sende 14 slike stridsvogner.

Melby mener Norge bør ta en mer aktiv rolle.

– Norge bør være en pådriver for alliert donasjon av stridsvogner slik at Ukraina kan igangsette en motoffensiv på bakken for å ta tilbake okkuperte områder, slår hun fast.

Samtidig peker hun på at det er regjeringen som har ansvar for hva Norge skal donere og når.

– Det som har vært viktigst for meg, er å vise at regjeringen alltid vil ha Venstres støtte i Stortinget til å donere de våpnene som Ukraina trenger, også nå når andre land stadig lener mot å sende mer avanserte og tyngre våpen enn vi tidligere har gjort under krigen, sier Venstre-lederen.

[ Zelenskyj varsler kamp mot korrupsjon: – Ingen vei tilbake ]