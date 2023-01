Telenor sier opp 200 ansatte: – Telenor må omstille seg

– Vi ønsker å være enda mer kundefokuserte og fremstå tydelig som ett Telenor, uavhengig om du er bredbånds-, TV-eller mobilkunde hos oss. Samtidig skal vi øke verdiskapingen og effektivisere måten vi jobber på. Derfor gjør vi endring på noen av divisjonene våre, sier administrerende direktør Birgitte Engebretsen i Telenor i en pressemelding.

Hun forklarer at bransjen er i konstant endring med rask digitalisering, noe som medfører at Telenor må omstille seg i takt med kundebehov og teknologi.

– Samtidig har vi et behov for kostnadsfokus i en situasjon der prisnivået på mange av våre innsatsfaktorer har økt kraftig, sier Engebretsen.

Endringene innebærer at det skal bli færre ledere og en flatere struktur, forklarer hun.

– Omstillingsprosesser som dette er krevende for de berørte. Det er likevel helt nødvendig at vi fornyer oss og skaper økt verdi for kundene, samtidig som vi ivaretar Telenors konkurransekraft i en utfordrende tid preget av høy makroøkonomisk usikkerhet, sier hun.

De faste ansatte som blir berørt av nedbemanningen, vil få tilbud om sluttpakke med omstillingsbistand.

Dermed vil antallet Telenor-ansatte i år bikke under 3.000 i Norge. I år 2000 hadde selskapet 20.000 ansatte i Norge.

[ – Hvis Putin bryter dette tabuet vil det få katastrofale konsekvenser for ham selv ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ 960.000 kunder får lavere nettleie ]