Sveriges utenriksminister: Å refse koranbrenning er ikke å krype for Tyrkia

Den svenske utenriksministeren setter brenningen av Koranen i Stockholm den siste uka i sammenheng med Sveriges anstrengelser for å bli medlem av Nato. Koranbrenningen har vakt sterke reaksjoner blant annet i Tyrkia, den sterkeste opponenten i Nato mot svensk medlemskap.

Flere land har reagert, blant dem Finland, som har karakterisert koranbrenningen som «en belastning på ferden mot svensk og finsk NATO-medlemskap», ifølge Tobias Billström. Å gjennomføre slike aksjoner forbedrer ikke situasjonen i søknadsprosessen, understreket han på en pressekonferanse tirsdag kveld.

– Selvsagt står vi for ytringsfriheten, men man må kunne ha to tanker i hodet samtidig. Man må kunne forsvare ytringsfriheten og samtidig kritisere at det brennes hellige skrifter i den hensikt å provosere og splitte.

