Fregattoffiser fryktet for livet – synes tiltalen mot vaktsjefen er urettferdig

Logistikkoffiseren ble revet ut av søvnen da KNM Helge Ingstad kolliderte natt til 8. november i 2018. Kollisjonen var dramatisk for ham personlig og for flere av dem som lå og sov på styrbord side i akterskipet av fregatten da den rente inn i tankskipet Sola TS.

Sammenstøtet førte til at skroget på KNM Helge Ingstad ble flerret opp. Flere av mannskapslugarene, hvor folk lå og sov, ble klemt inn.

– Jeg var ganske sikker på at noen hadde dødd på nederste dekk, under oss. Jeg regnet med at det hadde gått menneskeliv, sa offiseren.

I vitnemålet i Hordaland tingrett tirsdag opplyste offiseren at den tiltalte vaktsjefen var hans beste venn. Han fortalte hva han hadde opplevd under dekk etter kollisjonen, og trakk ikke inn hva den tiltalte måtte ha foretatt seg på broen på fregatten.

– Mot min beste venn

Da statsadvokaten og forsvarerne ikke hadde flere spørsmål til vitnet, ba han dommeren om få si noe personlig før han gikk.

– Det er vanskelig for meg å svare på disse spørsmålene. Det går mot min beste venn. Jeg synes det er veldig urettferdig at det bare er ham som sitter her. Det kunne vært mange flere, sa offiseren og pekte på at alle de involverte partene i ulykken hadde en rolle i det som skjedde.

– Det er et helt system i Sjøforsvaret, og alt har gått veldig bra helt til det ikke gikk bra, og da er det én person som skal stå her. Det synes jeg er veldig vanskelig å oppleve, sa offiseren.

I forklaringen fortalte den krigsskoleutdannede offiseren at han var sikker på at han kom til dø etter sammenstøtet, men gikk sammen med flere andre løs på en dør med øks for å redde flere kvinnelige kolleger ut fra en av lugarene som fikk hardest medfart.

Innsiden av en brusboks

Den var helt i ytterkanten av skroget og var blitt helt klemt sammen i sammenstøtet med det solide ankerklysset på styrbord side av Sola TS. Hun lå og hørte på podkast etter endt vakt da det uvirkelige skjedde.

– Lugaren ble pakket inn mot meg, som om jeg er på innsiden av en brusboks som blir knust. Det bare kommer mot meg, og jeg klemmer meg innerst i senga, og så stopper det, sa den kvinnelige offiseren som vitnet tirsdag ettermiddag.

Kvinnen fortalte at hun i ettertid ikke kan huske noen lyder, bare at pulsklokka hennes brått hadde gått fra hvilepuls til en hjertefrekvens på 180 slag i minuttet. Og selv om strømførende ledninger gnistret og slang rundt henne og kollegaen, greide hun å ta rasjonelle beslutninger.

– Du beskriver det ganske rolig og balansert, kommenterte aktor Benedikte Høgseth.

– Man har forskjellige måter å håndtere kriser på. Jeg har alltid tenkt at jeg ville oppføre meg ganske kontrollert, og det har vært godt i ettertid å vite at det var slik jeg reagerte, svarte offiseren, som også uttrykte medfølelse med vaktsjefen på fregatten, som ble sittede som tiltalt i retten.

– Jeg synes synd på ham, som må sitte her alene, sa hun.

