Dommen i Birgitte Tengs-saken faller 6. februar

Stavanger Aftenblad omtalte nyheten først.

– Vår klient ser fram til å få en avgjørelse i saken. Slik sett er det bedre å få dommen 6. februar enn å måtte vente til 24. februar, som først planlagt, sier tiltaltes forsvarer, advokat Stian Bråstein, til NTB.

Haugaland og Sunnhordland tingrett bekrefter at domsavsigelsen mot den tiltalte 52-åringen er flyttet til 6. februar klokka 10. Dommen vil bli lest opp av rettens administrator Arne Vikse og tingrettsdommer Signe Lundegård.

Domsavsigelsen finner dermed sted 18 dager før planen. Da vil det ha gått nesten 28 år siden 17 år gamle Birgitte Tengs natt til 6. mai 1995 brutalt ble misbrukt og drept. Det skjedde bare noen få hundre meter fra hjemmet sitt noen kilometer utenfor Kopervik på Karmøy.

Påtalemyndigheten har bedt om 17 års fengsel. Da saken ble tatt opp til doms etter sju ukers hovedforhandling, sto det nye DNA-beviset helt sentralt aktoratets sak.

52-åringen har hele tiden nektet enhver befatning med drapet på Birgitte Tengs. Han knyttes til avdøde gjennom DNA i en blodflekk funnet på jentas strømpebukse. Forsvarerne framholdt i retten at arvestoffet kan ha kommet på strømpebuksa på andre måter enn ved at han begikk drapshandlingen – for eksempel gjennom politiets håndtering av bevisene.