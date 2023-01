Aktor ber om flere års fengsel for de tiltalte i Tolga-bortføringssaken

Aktor Vibecke Stolp Ekeland mener alle fire må dømmes for grov frihetsberøvelse av en 20-åring i Tolga i Østerdalen, melder NRK.

Hun ba om fire år og et halvt års fengsel for ham som er blitt omtalt som hovedmannen. For de andre ba aktor om fengsel i henholdsvis tre år og to måneder, to år og åtte måneder og ett års fengsel.

Tre av mennene har erkjent delvis straffskyld, mens den fjerde ikke erkjenner straffskyld.

Aktor mener motivet var at den fornærmede mannen hadde stjålet narkotika og penger fra noen av de involverte.

– Det er snakk om en grov frihetsberøvelse og en grov narkotikaforbrytelse, sa Vibecke Stolp Ekeland i Østre Innlandet tingrett på Hamar.

Det var natt til 2. januar i fjor at to personer tok seg inn i huset til 20-åringen og foreldrene hans i Tolga. Foreldrene ble utsatt for vold, og det ble avfyrt flere skudd inne i huset.

20-åringen ble truffet av et skudd, men ble ikke alvorlig skadd. Politiet har funnet det de tror er våpenet som ble brukt.

I retten forklarte de tiltalte at de skulle redde den nå 21 år gamle mannen fra et annet kriminelt miljø i Oslo-området. Der hadde mannen opparbeidet seg en betydelig narkotikagjeld høsten 2021.

