Regjeringen vil la kommunene granske pengebruken i private barnehager

I regjeringens nye barnehagestrategi kommer det fram at regjeringen vil la kommunene få granske pengebruken i private barnehager igjen, skriver Utdanningsnytt.

– Barnehager er et viktig velferdstilbud for barna våre. Derfor mener vi det er riktig at kommunene får mer demokratisk kontroll og styring med hele barnehagesektoren, sa kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) da strategien nylig ble lagt fram.

Fram til for ett år siden var det kommunene som hadde ansvaret for slike økonomiske tilsyn med de private barnehagene.

I januar 2022 ble det etablert et nasjonalt tilsynsorgan, og med innføringen av det nasjonale tilsynet fikk ikke lenger kommunene lov til å føre tilsyn med økonomien i private barnehager.

Ordningen med et nasjonalt tilsyn kom på plass da det viste seg at svært få kommuner gjennomførte økonomisk tilsyn med private barnehager. De få som gjorde det, meldte om at det var svært ressurskrevende og krevde lang tid, skriver Utdanningsnytt.

Nå som regjeringen vil snu og la kommunene føre økonomisk tilsyn igjen, opplyses det også om at det nasjonale tilsynsorganet vil bestå.

