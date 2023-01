Regjeringen vil endre husleielov og bygningslov for å få nok boliger til Ukraina-flyktninger

Statssekretær Nancy Porsanger Anti (Sp) i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) opplyser til Nationen at regjeringen jobber med en rekke endringer i flere regelverk for å sikre nok boliger.

– Vi jobber med å utarbeide forslag til endringer blant annet i plan- og bygningsloven og husleieloven for å legge til rette for økt tilgang på boliger. Vi tar sikte på å sende et forslag på høring i nær fremtid, sier Porsanger Anti.

Utlendingsdirektoratet (UDI) anslår at det vil komme 40.000 ukrainske flyktninger til Norge i 2023. Til nå har det kommet vel 37.000 ukrainere til Norge. I tillegg kom det nesten 5.000 asylsøkere fra andre land til Norge i fjor.

[ Trond Giske kritisk til vedtektsendringer i Arbeiderpartiet ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen