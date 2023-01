Flere unge søker hjelp for spillavhengighet

Blå Kors og Spillavhengighet Norge hjelper folk med spillavhengighet. De ser en del nye utfordringer på feltet, skriver NRK.

– Aldersmessig møter vi flere unge, det vil si i 20-årene, enn tidligere, sier Oddvar Jordheim Tyssen, psykolog i Blå Kors poliklinikk Oslo.

Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge mener moderne TV- og dataspill har en del av skylden. De merker også at en del unge folk tar kontakt.

– Produsentene av disse spillene legger inn funksjoner som ligner veldig på gambling. Lys, lyd og løfte om en premie, kombinert med elementer av mystikk. Spillerne må satse eller investere for å være med, sier han.

– Vår erfaring er at unge gutter spesielt prøver seg fram i dataspillene og får et inntrykk av at de er flinke til å lese spillet og forutse resultatene. Så når de fyller 18 år kan de ikke vente med å prøve seg på ekte gambling, sier Tyssen.

