Dato for utleveringen av de siktede i skytingen i Oslo er ikke klar

Det skriver politiadvokat Christian Hatlo i en tekstmelding til NTB mandag kveld.

– Vi har ikke fått dato ennå, skriver politiadvokaten.

Det var natt til 15. januar at det oppsto en situasjon på et utested ved Nationaltheatret i Oslo. Konflikten endte i en skyteepisode på åpen gate to menn i 30- og 40-årene ble alvorlig skadd som følge av skytingen.

To personer som er siktet for henholdsvis drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk var lenge på rømmen etter hendelsen, men ble pågrepet tidlig fredag morgen i Milano i Italia.

NTB har mandag kveld vært i kontakt med advokat Usama Ahmad. Han forsvarer en av de to mennene som sitter i italiensk varetekt. Han er heller ikke kjent med når hans klient vil bli sendt hjem til Norge.

– Foreløpig har ikke spørsmålet om straffskyld vært et tema. Det er noe vi vil ta stilling til når han kommer tilbake til Norge, sier Ahmad.

Advokat Ole Petter Drevland forsvarer den andre siktede mannen. Drevland har tidligere sagt at han ikke har diskutert siktelsen med sin klient.

