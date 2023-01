Bane Nor: Drypp av forurenset vann medvirkende årsak til trøbbel på Follobanen

Dette var utslagsgivende, men ikke hovedårsaken, opplyser Bane Nor-direktør Gorm Frimannslund.

– Vi har hatt drypp fra taket i tunnelen med forurenset vann ned på en isolator. Dermed har vi fått strøm som har vandret over den isolerte delen. Vi har fått en lysbue som har kortsluttet, sier Frimannslund.

Mandag gikk Bane Nor gjennom hendelsesforløpet rundt de tekniske problemene på Follobanen, som ble stengt like før jul – kun få uker etter den store åpningen.

– Arbeidshypotesen vår er at et annet design kombinert med en mye bedre kvalitet i utførelsen, hadde gjort at vi kunne ha håndtert denne hendelsen på en annen måte – og ikke fått de konsekvensene som det fikk den 19. og 23. desember, sier Frimannslund.

Blant arbeidet som er gjort i tunnelen den siste tiden, er å tette hullene i taket hvor det dryppet vann, sier konserndirektør i Stine Undrum.

– Vi føler oss trygge på at det ikke er noe gjenstående drypp der som kan være krevende i en fremtidig situasjon, sier Undrum.

[ Ny frist for Follobanen – testingen starter torsdag ]