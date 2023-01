Bærum kommune gjennomgår rutiner etter at eldre kvinne ble funnet død

– Vi beklager sterkt denne hendelsen og beklager sterkt at denne kvinnen ikke fikk oppfølging i perioden fra hun kom hjem fra Stabekk helsehus til hun døde. Det synes vi er utrolig leit. Vi har den dypeste medfølelse med de pårørende, sier direktør Liv Blom-Stokstad for aldring og mestring i Bærum kommune til Budstikka.

Kvinnen hadde falt ut av datasystemet til hjemmetjenesten etter et opphold på Stabekk helsehus. Da hjemmetjenesten oppdaget feilen etter ti dager, fant de henne død i sitt eget hjem 11. januar.

Helsetilsynet skal gjennomføre tilsyn i saken, og politiet etterforsker også saken.

Blom-Stokstad forklarer at kommunen gjennomgår sine rutiner for å hindre at noe lignende skjer igjen. De har ennå ikke konkludert om årsaken til at kvinnen ble glemt i overføringen fra helsehus-opphold til sitt eget hjem.

– Vi vet at systemene har noen svakheter. Så må vi se på hvordan systemet håndteres. I en slik overgang må det gjøres en aktiv handling, listene oppdateres ikke automatisk. Derfor må vi gjennomgå rutinene, sier hun.

