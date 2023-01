Statsadvokat som tok ut tiltale i NNPF-sak, er selv medlem

Mannen har erkjent å ha klistret opp «etterlyst»-plakater av statsadvokat Geir Evanger og politimannen Jan Erik Bresil.

Bresil og Evanger er begge engasjert i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) som henholdsvis leder og nestleder i styret.

Ifølge NRK er statsadvokaten som tok ut tiltalen, selv medlem av organisasjonen.

Mannens forsvarer, Jon Wessel Aas, reagerer sterkt. Han kaller det et «alvorlig arbeidsuhell».

– Jeg skjønner ikke at man klarer å sette seg i den situasjonen. Det er allerede noen som stiller spørsmål ved at man tok ut tiltale i denne saken. Men når du i tillegg klarer å ende opp med at den som tar ut tiltale er medlem av foreningen, det syns jeg er bemerkelsesverdig, sier han.

Aktor i saken, Sigrid Morseth, opplyser at spørsmålet vil bli behandlet når saken starter i Oslo tingrett mandag.

– Påtalemyndigheten vil ikke gi ytterligere kommentarer, skriver hun i en SMS til NRK.

