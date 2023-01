Märtha Louise planlegger live-arrangement

Av Marius Helge Larsen

– Har du lyst til å ta deg selv på alvor i år? Kom å få fram din unike superkraft, nemlig kjærlighetskraften, som vi alle har og kan bruke for å skape et bedre liv, heter det i beskrivelsen av arrangementet.

Prinsessen la selv ut annonse om arrangementet på sin Instagram-profil søndag, med lenke til billettsalget. Live-arrangementet går av stabelen tirsdag 28. februar på Litteraturhuset i Fredrikstad.

– Her vil vi lære deg hvordan du kan finne din ekte superkraft og lære deg gjennom ord og øvelser hvordan du kan forandre livet ditt til det bedre, heter det i beskrivelsen.

Bruker ikke tittelen

Det er selskapet Dragonflies som står bak arrangementet. Selskapet er eid av prinsessen, Bendriss og Manzetti. Bendriss er kjent for mange fra TV-programmet «Åndenes Makt». Manzetti omtaler seg selv som coach innenfor områdene «reading», «healing» og «berøring».

Märtha Louise har tidligere hatt flere liveshow, blant annet sammen med sin forlovede Durek Verrett. I flere år drev hun også den mye omtalte «Engleskolen».

Märtha Louise bruker ikke prinsessetittelen sin i promoteringen av det nye arrangementet. Dette var et tema i forbindelse med turneen sammen med Verrett i 2019, og den gang besluttet prinsessen at hun ikke lenger skulle bruke tittelen i sin næringsvirksomhet.

Frasa seg oppgaver

I november frasa hun seg sine offisielle oppgaver for kongehuset.

– Prinsesse Märtha Louise ønsker å bidra til et tydeligere skille mellom egne aktiviteter og tilknytningen til Kongehuset. Prinsessen har derfor, i samråd med Hans Majestet Kongen og den nærmeste familien, bestemt at hun på det nåværende tidspunkt ikke skal utføre offisielle oppgaver for Kongehuset, skrev kongehuset i en pressemelding.

