Kathrine avviste en forelska sjef og ble sagt opp. Nå får hun 600.000 mindre i erstatning

Kathrine Samland mista jobben etter at hun sa ifra om at hun ikke ønsket flere framstøt fra sjefen, som var forelsket i henne.

Etter en runde i Vestfold tingrett ble hun i desember 2020 tilkjent en erstatning på 800.000 kroner. De mente at det forelå en ulovlig gjengjeldelse for å ha varslet om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Nå forteller Samland at hun setter punktum i saken med et forlik, til tross for at hun ikke får erstatningen tingretten tilkjente henne. Årsaken er at arbeidsgiveren har gått konkurs.

Forliket innebærer at Samland får utbetalt 200.000 kroner.

– Jeg er bare veldig glad for å være ferdig og kunne legge bak meg en prosess som har vært psykisk tung og belastende å stå i, sier hun.

Dom, anke, konkurs, forlik

Samland forteller at den tidligere sjefen hennes anket dommen fra tingretten til lagmannsretten, men bare drøye to uker før de skulle møtes i retten slo han firmaet sitt konkurs. Dermed ble ankesaken hevet.

Selv om det betydde at dommen fra Vestfold tingrett var rettskraftig, var risikoen for at Samland kunne stå igjen med mindre enn erstatningen stor.

Selskapet hadde begjært oppbud, og bostyreren mente at det ikke var midler i boet til å betale det selskapet skyldte Samland.

Løsningen ble en rettsmekling i november 2022. Samland fikk igjen hjelp av Handel og Kontor (HK) og LO-advokat Yvonne Evensen til å bli enig med sin tidligere sjef. Det endte med et forlik på 200.000 kroner.

Samland har nå fått den første av tre utbetalinger, hvor de to neste skal komme i løpet av januar og mars.

Angrer ikke

Samland synes det er surt å ikke få hele beløpet hun ble tilkjent i tingretten.

– Med renter hadde jeg egentlig hatt rett til nesten 900.000 kroner i erstatning, men det viktigste nå er at jeg inderlig håper han har lært noe av det, og ikke utsetter andre for lignende, sier hun.

HK-Nytt har ringt og sendt sms til Samlands tidligere sjef og bedt om en kommentar til saken, men han har ikke svart på henvendelsene våre.

Skuffet

– Det er trist at arbeidsgivere kan operere på denne måten og sno seg unna å betale den fulle summen, sier regionssekretær Marius Sveinung i Handel og Kontor Østlandet Sør.

Regionssekretær Marius Sveinung i HK synes det er sleipt at arbeidsgivere slår seg konkurs for å unngå å betale erstatningen retten har tilkjent arbeidstakere. (Erlend Angelo/FriFagbevegelse)

Han har hjulpet Kathrine Samland i denne prosessen. Sveinung forteller at HK har sett samme metode i andre saker som de har jobbet med.

– Når arbeidsgivere slår selskapet konkurs, har ikke arbeidstakere et stillingsvern lenger fordi selskapet har sluttet å eksistere, sier han.

Kathrine Samland ønsket ikke å gå inn et tredje år med rettsprosesser. Det ville eventuelt vært snakk om en ny rettssak i mars, og hennes tidligere sjef kunne ha anket den nye rettsavgjørelsen og slik forlenget prosessen ytterligere.

Ser framover

Samland er likevel takknemlig for at Handel og Kontor kom med oppfølgingsspørsmål den dagen hun kontaktet forbundet for å få klarhet om mangler på lønnsslippen sin.

Det var spørsmålene fra regionssekretæren om hvordan det generelt gikk med forholdet til sjefen som gjorde at hun fortalte om meldingene hun hadde fått fra ham, permitteringsvarselet og oppsigelsen.

– Jeg sier til alle jeg deler historien min med at det lønner seg å være fagorganisert.

Hun legger til at det er godt å slippe å ta slike kamper alene.

– Hvis jeg skulle gjort noe annerledes i dag, så hadde det vært å si fra mye tidligere, men så hadde jeg heller ikke den erfaringen jeg sitter med i dag, reflekterer Samland.

I dag bruker hun kreftene sine på sønnen sin og den nye jobben i negl- og velværesalongen som hun har startet opp.

– Jeg har ofte unge kunder innom som deler historier og erfaringer om urettferdighet i arbeidslivet. Da er jeg ikke redd å fortelle om min egen erfaring. Jeg oppfordrer dem til å fagorganisere seg og søke hjelp. Det var min beste avgjørelse, sier Kathrine Samland.

