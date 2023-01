NRK: Arfan Bhatti siktet for medvirkning til grov terror

Det skriver NRK.

Siktelsen er en oppgradering fra den tidligere siktelsen for medvirkning til terror. I tillegg er han siktet for medvirkning til drap, medvirkning til drapsforsøk, terrorforbund og drapsforbund. For medvirkning til grov terror risikerer Bhatti 30 års fengsel.

Bhatti reiste til Pakistan kort tid før Oslo-skytingen 25. juni 2022, som han altså er siktet for å ha medvirket til. Han er nå i pakistanske myndigheters varetekt, men er foreløpig ikke utlevert til Norge.

Politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt sier at noe av grunnlaget for den skjerpede siktelsen mot Bhatti er informasjon som har kommet fram i mediene den siste tiden. De siste ukene er det blant annet blitt kjent at E-tjenesten mottok et tips om et mulig nær forestående terrorangrep i Skandinavia.

Bhattis forsvarer Steinar Holden hadde ikke anledning til å kommentere saken lørdag ettermiddag. Tidligere har Bhatti nektet for å ha noe med skytingen å gjøre.

To mennesker ble drept og 24 ble skadd i skytingen mot utestedene London pub og Per på hjørnet 25. juni 2022.

Zaniar Matapour, som sto bak skytingen, har sittet i politiets varetekt siden den natten og er siktet for grov terror. To andre er i politiets varetekt og siktet for medvirkning.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen