Barneministeren: Kan være drastisk å forby influensere å legge ut bilder av barna

– Et forbud er selvsagt inngripende i foreldreansvaret, og foreldrenes rett til å samtykke på vegne av barnet. En forbudslinje må gjerne følges opp med mulige reaksjoner og straff. Det kan også virke drastisk, sier Toppe til Dagbladet.

Uttalelsen kommer etter at Venstre la fram et forslag om å forby foreldre å dele bilder av barna sine på nett for kommersielle formål. Barneministeren vil likevel ikke avvise forslaget blankt.

– Mitt utgangspunkt er at barn har en selvstendig rett til personvern og privatliv som ikke er godt nok sikret i dagens lover, understreker hun.

