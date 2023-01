Regjeringen iverksetter ekstern granskning av utenlandsadopsjoner

– Jeg ser at det er behov for allerede nå å gå ut og si at det også blir en ekstern gransking av adopsjonene. Jeg ser at det er nødvendig for å skape tillit og legitimitet, sier Toppe til VG fredag.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har allerede varslet at de skal sette i gang en slik granskning. Bufdir skal også lede arbeidet med utvalget eller kommisjonen som Toppe varsler nå, men flere foreninger for utenlandsadopterte har varslet at de ikke hadde tillit til at Bufdir skulle gjennomføre en ren intern granskning.

Utvalget som settes ned vil gå gjennom historiske adopsjoner fra alle aktuelle land, tilbake i tid og fram til i dag. Toppe anslår at de vil gå tilbake til 80-tallet, og kanskje også 70-tallet. De skal etter planen legge fram sine svar i 2024.

Toppe åpner også for at utvalget kan se på enkeltsaker, dersom det blir nødvendig.

Siden slutten av 60-tallet er mer enn 20.000 barn adoptert fra utlandet til Norge. De siste 10-15 årene har antallet utenlandsadopsjoner falt betydelig.

