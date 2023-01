Færre studenter klager på vedtak om fusk og utestenging

Likevel kom det cirka dobbelt så mange klager som i 2020.

Antallet studentsaker sendt inn til Felles klagenemnd er ikke hundre prosent klart, men Khrono har fått opplyst at tallet er like under 300.

I 2015, 2016 og 2017 klaget under 100 studenter til nemnda. De to neste årene var tallet 106, før det steg brått til 145 i 2020. I 2021 ble antallet mer enn doblet, til 386.

Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon (NSO), Jørgen Valseth, sier til Khrono at den brå digitaliseringen man så under pandemien, og usikkerhet rundt hva som var lov og ikke lov under eksamener, kan være en årsak til at klagesakene økte gjennom hele pandemien.

De fleste av klagene gjelder vedtak om fusk. Felles klagenemnd gjør også vedtak om utestengning av ulike årsaker.

