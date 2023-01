Brødrene til Tor Kjærvik anker sønnens arverett

– Årsaken til at de ønsker å anke er at de synes at avgjørelsen om å ikke fradømme ham arveretten er støtende, siden det var et så brutalt drap, forteller advokat Marthe Holm til NRK.

Da sønnen til Tor Kjærvik ble dømt til tvungent psykisk helsevern for drapet på faren, ble han ikke fradømt arveretten. Det hadde aktor bedt om, og det var et viktig punkt for Kjærviks samboer, Merete Bertheussen.

Kjærviks brødre er imidlertid hans slektsarvinger, og kan derfor anke arverettsspørsmålet. Saken går i Eidsivating lagmannsrett 27. og 28. april. Der skal man også behandle Bertheussens anke om størrelsen på oppreisningserstatningen.

– Vi mener tingretten har foretatt en korrekt vurdering av saken, og har bedt anken forkastet, sier sønnens advokat Sol Elden.

Advokat Tor Kjærvik ble skutt og drept i sitt hjem i Oslo 12. april 2021.

14. september året etter ble den 37 år gamle sønnen dømt til tvungent psykisk helsevern, da han ble kjent utilregnelig og psykotisk i gjerningsøyeblikket.

