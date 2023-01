Frank Hammersland var kjent som frontmannen i Pogo Pops, Popium, Evig Din For Alltid og var høyt respektert i det bergenske musikkmiljøet. Artisten sto på scenen for siste gang under festivalen Over Oslo sommeren 2022.

Hammersland døde av kreft, skriver Bergens Tidende.

Etter konsertene i fjor sommer kom innleggelsene hyppigere, men Hammersland var aktiv helt til det siste og jobbet med å ferdigstille et nytt soloalbum, skriver avisen.

