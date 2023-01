Sukkeravgiften fjernet, men vi handler ennå snop og brus i utlandet

Handlekurven på dagsturer til utlandet inneholder like mye sjokolade, godteri, brus, mineralvann, leskedrikker og energidrikker som før selv om priser i Norge er gått ned. Disse varene utgjør omtrent 15 prosent av handlekurven i verdi.

Det viser sammenholdte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og grensehandelsundersøkelsene fra Folkehelseinstituttet (FHI) for 2020 og 2022. De presenteres i FHIs nye rapport « Nordmenns handel av sjokolade, godteri og alkoholfrie drikkevarer i utlandet».

Vil ha avgifter tilbake

Til våren skal Regjeringen legge fram en stortingsmelding om mål og virkemidler for å bedre folkehelsen.

– En idé kan være å legge avgifter på sukkerrike varer og bruke de midlene til å sponse de matvarene som vi bør spise mer av, sier ernæringsforsker Marianne Hope Abel fra FHI.

I 2020 var avgiften 4,91 kroner per liter på alkoholfrie drikkevarer og 21,22 kroner per kilo på sjokolade og godteri. Prisene er gått betydelig ned etter at avgiften ble borte, men vi handler like mye sukkerholdig i utlandet som før.

I snitt handlet vi 1,6 kilo sjokolade/godteri, 4,7 liter sukkerholdig drikke og 5,8 liter sukkerfri drikke per utenlands dagstur i 2022.

Fristende å kjøpe mer

FHI er bekymret for at dumping av pris i Norge kan gi dårligere kosthold og større sosiale forskjeller i helse. Hope Abel trekker fram at prisfallet har blitt størst på store enheter, som store brusflasker og sjokoladeplater, eller ved kjøp av mange enheter på en gang.

– Når brus og godteri også er billigere jo større og mer man kjøper, er det ekstra uheldig. Når en liten sjokolade koster mer enn den store, så skal man både ha god råd og være disiplinert for å velge den lille, dyre sjokoladen, sier Hope Abel.

