Joachim Rønning i samtaler med Disney om ny «Tron»-film

Det skriver Hollywood-nettstedet Deadline.

Den norske regissøren har allerede jobbet med Disney i tre filmer: Han var aleneregissør på «Maleficent: Mistress of Evil» og samarbeidet med barndomsvennen Espen Sandberg om «Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge». Han var også leder for postproduksjonen på «Young Woman and the Sea».

«Tron»-serien begynte med sci-fi-filmen med samme navn i 1982, som ble kjent for sine banebrytende spesialeffekter. I 2010 fulgte Disney opp med filmen «Tron: Legacy», og nå har man valgt å følge opp med «Tron: Ares», som ifølge Deadline har Jared Leto i hovedrollen og skal spilles inn fra august i Vancouver.

