DNB: Kraftig fall i kortbruken i jula – hyttekommunene falt mer enn snittet

Nasjonalt var kortbruken på mat og drikke ned 11 prosent fra 2021, mens i hyttekommunene var det en nedgang på 22 prosent., viser kortdata fra DNB. Sammenligner man med 2019, var det imidlertid en økning på 3 prosent i kortbruken nasjonalt, men en nedgang på 7 prosent i hyttekommunene.

– Det er en tydelig nedgang i nordmenns hyttebruk denne julen sammenlignet med 2021 og 2019. Det er naturlig å tenke seg at strømprisen er den viktigste årsaken. Samtidig er det nok også andre aspekter som påvirker, som værforhold, utenlandsturer, eller rett og slett behov for en «hjemmejul» etter mange hytteturer under pandemien, sier direktør for datatransformasjon Ine Oftedahl i DNB.

Mat og drikke er de typiske kategoriene hyttebrukere legger igjen mest penger på i hyttekommunene. I undersøkelsen gjelder kortbruken i de 26 mest populære vinterhyttekommunene.

