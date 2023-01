Bane Nor beklager utsettelse av gjenåpning

– Vi er lei oss og beklager at vi har vært nødt til å utsette åpningen av Follobanen til 12. februar, sier Bane Nor-direktøren på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Vi har behov for den ekstra tiden, sier han.

Utbyggingsdirektør Stine Undrum forklarte at de oppdaget at arbeidet vil ta lengre til enn planlagt så sent som natt til torsdag.

– Det er ikke med lett hjerte at vi har utsatt åpningen. I løpet av natt til i dag har vi arbeidet med kvalitetssikring av skjøter, og da oppdaget vi at dette arbeidet vil ta lengre tid enn planlagt, sier Undrum.

– Vi må skynde oss sakte når vi jobber med sterkstrøm, legger hun til.

Høy arbeidsbelastning

Hun forteller videre at de jobber i like høyt tempo som tidligere, men at de må ivareta sikkerheten og kvaliteten.

– Det er høy arbeidsbelastning på de ansatte og vi må gjøre dette arbeidet med uthvilt personell, sier Undrum.

Bane Nor jobber også med en rapport som blir lagt fram for pressen så fort denne er klar. Der vil de forklare hvordan systemet henger sammen.

– Det er også viktig å påpeke at arbeidet gjennomføres som et reklamasjonsarbeid mot to leverandører.

Viktig at pendlerne kan stole på oss

– Når vi i dag fikk ny informasjon, så valgte vi å skyve på datoen. Det er viktig for oss at når pendlerne begynner å reise med Follobanen, så skal de kunne stole på at togene går, sier Frimannslund.

Undrum forteller det er en sannsynlighetsvurdering og en risikovurdering som ligger bak valget av åpningsdato, men hun kan ikke svare på hvor sikre de er på at Follobanen faktisk vil komme i gang med trafikken denne dagen.

På spørsmål om hvordan Frimannslund vurderer Bane Nors omdømme etter det som er skjedd, svarer han at de er opptatt av det.

– Vi i Bane Nor er opptatt av hvordan vi oppfattes, men det er sekundært, understreker Bane Nor-direktøren.

