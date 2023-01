Vaktsjefen på Helge Ingstad kritisk til Sjøtrafikksentralens håndtering før ulykken

I den frie forklaringen i Hordaland tingrett onsdag, fortalte den tiltalte 33-åringen med egne ord hvordan han opplevde kollisjonen mellom fregatten og tankskipet Sola TS natt til 8. november 2018.

– Alt er veldig enkelt å se i etterpåklokskapens lys, sa vaktsjefen, men som kommenterte at han hadde forventet at Sjøtrafikksentralen hadde grepet inn før en kollisjon var uunngåelig.

Den aktuelle natten hadde fregatten fått klarering til å seile innaskjærs etter å ha deltatt i en stor Nato-øvelse utenfor Trøndelag. Turen skulle gi mannskapet viktig trening i å operere i norsk farvann. Fregatten hadde meldt seg for sjøtrafikksentralen på Fedje da den nærmet seg Hjeltefjorden, men hadde siden ikke hatt noe samband. Etter vaktskiftet var vaktsjefen overbevist om at det lysende objektet på styrbord side var noe landfast og det måtte passeres det på babord side.

Da krigsskipet med en hastighet på 17 knop kom inn i fjorden, hvor det var tre andre fartøy som kom imot, kom det oppkall fra en som ikke identifiserte seg på radioen, men som det senere viste seg å være fra operasjonslederen på Fedje.

Fregatten ble bedt om å gå styrbord.

– Jeg svarer på oppkallet og sier at jeg ikke kan gå styrbord over fordi vi har et objekt på styrbord side. Sånn er på en måte min situasjonsforståelse i de sekundene som følger. Det er ingen som har sagt noe om alvorlighetsgraden i det de gjør eller beskrevet hvem Sola TS var, sa vaktsjefen om situasjonen.

