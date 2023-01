Testkjøring av Follobanen utsatt

– Mandag denne uka startet Bane Nor testingen av Follobanen. Vi er godt i gang med testingen av anlegget, heter det i en pressemelding fra foretaket.

Den foreløpige planen som ble presentert tidligere denne uka, var at testkjøringen skulle starte fredag 20. januar. Men arbeidet med å gjennomgå skjøter og endeavslutninger har vært mer omfattende enn antatt, derfor må kjøringen vente til lørdag.

– Når testkjøringen starter, avhenger av når vi får strømsatt anlegget på fredag. Strømsystemet må stå på i 24 timer før vi kan gå i gang med testkjøringen. I mellomtiden måler vi at energioverføringen fungerer mellom de forskjellige systemene våre. På fredag skal et arbeidstog på diesel testkjøre for å sjekke signalanlegget før strømmen skrus på, heter det videre.

Planen om å gjenåpne banen 1. februar står fast, forsikrer konserndirektør Stine Undrum i Bane Nor.