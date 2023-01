Regjeringen inngår kraftallianse med LO og NHO: – Et viktig skritt mot å løse kraftkrisen

Onsdag hadde de tre et første møte på Aaslands kontor. Temaet var hvordan partene kan jobbe sammen om å løse utfordringene i kraftsystemet i tiden framover.

– Det aller viktigste som vi må løse framover, er behovet for å få på plass mye mer fornybar energi. Vi må bruke energi mer effektivt og ikke minst få på plass mer nett, sier Aasland.

– Jeg er glad for at vi skal jobbe sammen om dette i tida framover. Vi skal gå løs på arbeidet med stor iver. Vi vet at kraftbehovet vil øke betydelig, understreker olje- og energiministeren.

Ifølge NHO vil Norge trenge 57 TWh mer fram mot 2030. Det er om lag en tredel av dagens forbruk.

– Det er maktpåliggende å få konkretisert hva som må til for å få dette til, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

NHO-leder Ole Erik Almlid oppfordrer på sin side kommunene om å inngå lignende typer samarbeid

– Vi kan lykkes med dette hvis vi også gjør et godt arbeid ute. Jeg tror at det er mange kommunestyrer som bør sette seg ned og vurdere mulighetene for kraftproduksjon i sin kommune, sier han.

