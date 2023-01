Nesbyen slo 56 år gammel snørekord

Bare to ganger har det vært målt over 80 centimeter snø i januar i Nesbyen i januar, skriver Hallingdølen.

Tirsdag, vel halvveis ut i årets første måned, ligger 96 centimeter med hvite snøfnugg på tettstedet.

Det slår rekorden fra 1967, hvor det falt 87 centimeter med snø. På Nesbyen har det vært snømålinger siden 1897.

På Hølto i Hemsedal er det nå 117 centimeter snø. Så mye har det ikke vært her i januar siden OL-vinteren 1994.

Flere andre steder på Østlandet har også satt nye rekorder for januarnedbør – nesten to uker før måneden er over.

– Vi startet året med mye nedbør på Østlandet. Det er enda noen dager igjen av januar – men allerede har Nesbyen, Kongsberg og Veggli satt januarrekord, tvitrer Meteorologene.

Haukeliseter kan skilte med 177 centimeter, mens Geilo har snaue meteren. Drangedal har 126 centimeter og Reinli i Valdres har 129 centimeter.

