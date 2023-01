Mímir Kristjánsson (R) vil at Norge skal sende våpen til Ukraina

– Jeg har tidligere vært enig i at Norge ikke bør sende våpen, dels av frykt for at vi skal bli trukket inn i krigen og dels fordi vi har holdt oss med et prinsipp i mange tiår om å ikke selge våpen til land i krig. Men når debatten i Rødt nå kommer opp på nytt har jeg gått noen runder med meg selv, og landet på motsatt konklusjon, sier Kristjánsson til Dagbladet.

Stortingsrepresentanten støtter en endring av Røds politikk, og vil at Norge skal bidra med militær støtte til Ukraina.

Uttalelsen kommer rett etter at partiet har møtt motbør etter « Debatten» på NRK tirsdag kveld.

Rødt har som eneste parti i Stortinget sagt nei til å sende våpen til Ukraina, men flere partiveteraner har den siste tiden tatt til orde for at partiet må snu.

Rødt er nå i en programprosess der partiet kan ende opp med å endre syn og gå inn for militær støtte til Ukraina. En endelig beslutning vil bli tatt på partiets landsmøte senere i år.

