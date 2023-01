Hun er kandidat som KrF-nestleder

Det melder VG.

– Jeg vil kjempe for en tydelig familiepolitikk, hvor familier får mer tid sammen, sier 30-åringen til avisen.

Tidligere onsdag skrev Dagbladet at Røse skal ha gjort det klart for partiet at hun er kandidat til nestledervervet.

Røse var tidenes yngste statsråd da hun i 2020 vikarierte for daværende partileder Kjell Ingolf Ropstad.

Valget av ny nestleder skjer på partiets landsmøte i april. Også Jorunn Lossius er blitt nevnt som en mulig kandidat til nestledervervet.

