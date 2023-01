Uegnet og nedslitt bygg øker risiko for tvang mot pasienter på Dikemark

– Under vårt besøk så vi at forholdene er så dårlige at vi mener helseforetaket straks må iverksette tiltak for å sikre pasienter og ansatte tryggere omgivelser, sier sivilombud Hanne Harlem.

Rapporten til Sivilombudet slår fast at det er økt risiko for tvang ved Regional sikkerhetsseksjon Dikemark, ved Oslo universitetssykehus, som følge av helt uegnede og uverdige fysiske forhold.

Avdelingen utreder og behandler personer med alvorlig sinnslidelse og samtidig aggresjons- eller voldsproblematikk.

Bygget er fra 1920-tallet. En ny regional sikkerhetsavdeling er planlagt ferdig i 2025, og skal bygges på Ila i Bærum.

Oslo universitetssykehus har frist til 17. april med å melde tilbake om hvordan de har fulgt opp anbefalingene i rapporten.

