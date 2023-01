Politiet undersøker om knivstikking på Lørenskog har sammenheng med Oslo-skyting

To menn i 30- og 40-årene ble alvorlig skadd i skyteepisoden ved Nationaltheatret natt til søndag. Mandag kom det melding om en knivepisode i Lørenskog. Politiet pågrep to personer og lette etter en tredje etter at en mann ble knivstukket. De tre var ifølge vitner maskerte. Ifølge politiet er det mistanke om konflikter mellom to kjente miljøer.

– Vi kan ikke konkludere med at det er noen direkte sammenheng. Samtidig må vi sikre informasjon om hva som skjer, sier politiinspektør Grete Metlid i Oslo politidistrikt til NTB.

En mann i 20-årene som ble pågrepet og siktet for medvirkning til drapsforsøk i Oslo, ble tirsdag løslatt.

Metlid sier det er svært lite nytt i saken, og at de to skuddofrene foreløpig har vært for dårlige til å avhøres.

– De får fremdeles medisinsk behandling. De er såpass dårlige at det ikke har latt seg gjøre å avhøre dem. Det jobbes med å få til et avhør med en av dem tirsdag kveld, sa Metlid til NTB i 17.30-tiden.

[ Siktet etter skyting i Oslo løslates ]