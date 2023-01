Kjerkol vil ha gjennomgang av fødetilbudet på norske sykehus

– Fordi det har kommet kritikk fra faglig hold, vil jeg be sykehusene se på finansieringen av den spesialiserte fødselsomsorgen for å sikre at inntekts- og budsjettmodeller understøtter tjenesten på ønsket måte, sa Kjerkol i årets sykehustale.

I dag får fødeavdelinger penger etter hvor mange fødsler de har. Kompliserte fødsler med inngrep som keisersnitt gir mer penger enn såkalt naturlig fødsel uten inngrep.

Organisasjoner som Barselopprøret og Jordmorforbundet har i lengre tid kritisert denne ordningen. De mener at konsekvensen er at føde- og barselavdelinger ofte må kutte i budsjettene, skriver NTB.

Kjerkol peker også på at regjeringen har økt bevilgningene til utdanning av spesialsykepleiere og jordmødre.

Hanne Charlotte Schjelderup, leder i leder i Jordmorforbundet NSF, påpeker at det haster med å sikre løsninger for å beholde jordmødrene i det offentlige helsevesenet.

Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet NSF. (Sunniva Tønsberg Gaski)

– Jordmorforbundet er alvorlig bekymret for jordmorflukten vi ser, særlig til det private, på grunn for høyt arbeidspress, høyt sykefravær og alvorlige varsler om brudd på pasientsikkerhet og kvalitet i føde- og barselomsorgen i foretakene. Våre jordmødre understreker nødvendigheten av rask endring av kurs for å stabilisere jordmorkrisen, sier hun til Dagsavisen.

