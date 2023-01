17 prosent flere drukningsulykker i 2022 enn året før

Det viser Redningsselskapets drukningsstatistikk.

I tillegg omkom åtte norske statsborgere i drukningsulykker i utlandet i fjor.

– Drukning skjer fra båt, under bading og etter fall fra land. Ulykkene er dessuten fordelt på sjø, vann, elver og basseng. For å få til en reduksjon trenger vi både en offentlig nullvisjon for alle typer drukningsulykker og en nasjonal handlingsplan for drukningsforebygging, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet.

[ Kommentar: Det tar seg ikke pent ut når Støre skriver om historien ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen