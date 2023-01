Det er fire milliarder med enn kvartalet før, skriver E24.

Oppgangen betyr at staten, som er den største eieren av Equinor, med 67 prosent, kan forvente seg er utbytte på rundt 19,2 milliarder.

Samlet kontantutbytte for tredje kvartal 2022 var på rett over 9 kroner per aksje, viser en melding fra selskapet.

Dette er nesten seks ganger mer enn i samme kvartal året før, da selskapet betalte et utbytte på 1,59 kroner per aksje, skriver avisen.

