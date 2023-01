Brite for retten etter knivdrap i Haugesund

Mannen i 20-årene nekter straffskyld, og i tiltalebeslutningen kommer det fram at påtalemyndigheten vil legge ned påstand om dom til tvungent psykisk helsevern.

Det tas forbehold om at dette kan bli endret underveis i rettssaken.

Den tiltalte briten ble allerede høsten 2020 pågrepet i Haugesund og ilagt et forelegg etter å blant annet ha røykt hasj. Han ble utvist fra Norge ettersom det viser seg at han har brutt karantenereglene under pandemien, skriver Haugesunds Avis.

Litt over et år senere var han tilbake i byen og under nyttårsfeiringen knivstakk han 28 år gamle Kjetil André Østhus, som døde av skadene etter kort tid.

Haugaland og Sunnhordland tingrett har satt av sju dager til rettsforhandlingene.

