Ytterligere én mann siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skyting i Oslo

Det er politiinspektør Grete Lien Metlid som opplyser til VG at politiet har siktet ytterligere én mann i saken. Mannen var søndag ettermiddag ikke pågrepet.

To menn i 30- og 40-årene ble alvorlig, men ikke livstruende skadd i skyteepisoden ved Nationaltheatret ved halv ett-tiden. Flere skudd ble avfyrt på åpen gate, og de to mennene ble truffet.

Søndag formiddag gikk politiet ut med opplysninger om at en mann i 20-årene var pågrepet og siktet for drapsforsøk i saken. Det ble videre opplyst at flere pågripelser kunne ventes.